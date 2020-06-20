21:05, Сегодня

"Копируем наихудшее": эксперт о накопительной пенсионной системе Директор Института развития территорий считает, что накопительная система в мире себя не оправдала

Директор Института развития территорий Юрий Ганущак в эфире канала "Украина 24" рассказал о невыгодности накопительной пенсионной системы.

"Накопительная система фактически обанкротилась почти во всех странах мира. Вкладывать в ресурсы 40 лет невозможно, потому что каждые 20 лет - глобальный кризис, и обесцениваются прежде всего долгосрочные вложения. Кроме того, для контроля нужен серьезный государственный аппарат, и фонды хотят заработать. Обязательная накопительная система - это примерно 7% от всех вкладов людей, это очень дорого", - сказал Ганущак.

По его словам, во всем мире люди переходят на условно накопительную систему, "которая имеет накопительные и солидарные позитивы".

"Солидарные никого не обанкротят, плюс всегда сохраняется соотношение между тем, сколько зарабатывал, и тем, сколько получаешь на пенсии. Мы сейчас копируем наихудшие системы, которые пытаются на нас отработать, страховщики на нас еще не заработали. В Украине применяют обанкротившиеся системы, от которых все давно отказались", - заявил Ганущак.

Напомним, ранее в эфире "Украина 24" бывший вице-премьер-министр и министр инфраструктуры Украины Борис Колесников рассказал, какой должна быть средняя пенсия в Украине.