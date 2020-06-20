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Три корзины потребителя - экономист рассказал, как считают прожиточный минимум Экономист обратил внимание на разные цифры у Минсоцполитики и в госбюджете

В программе Кабинета министров предусматривается установление с 1 января 2021 года прожиточного минимума в размере не менее 40% так называемой медианной зарплаты (она может отличаться от средней) за 2020 год. Экономист Олег Пендзин в эфире канала "Украина 24" рассказал, каким образом рассчитывался прожиточный минимум.

"Прожиточный минимум сегодня существует по формуле, которая предложена в 2000 году и формируется из трех корзин: продуктовая, промышленных товаров и услуг. С начала 2000-х было много изменений в обществе, в то же время формула расчета минимума не менялась. Была первая попытка в 2014 году, которую потом активисты оспаривали в судах. Но суть не меняется, на сегодняшний день есть такая формула расчета", - сказал Пендзин.

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Экономист объясняет, что в трех условных корзинах - набор продуктов, которые человек теоретически должен потреблять для обеспечения существования в течение календарного месяца.

"Каждый месяц Минсоцполитики, исходя из фактических цен, вывешивает у себя на сайте фактическую величину прожиточного минимума. Она сегодня составляет где-то 4 200 грн. В то же время в госбюджете каждый год подряд закладывается так называемый "прожиточный минимум" в кавычках, который составляет 2 100-2 200 грн, значительно меньше. Пояснение у Мнифина только одно: на все другое нет денег… Прожиточный минимум должен соответствовать фактической величине", - считает Пендзин.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" экономический эксперт Алексей Дорошенко рассказал, что этим летом украинцам не стоит ожидать традиционного снижения цен на сезонные продукты питания.