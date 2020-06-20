Три корзины потребителя - экономист рассказал, как считают прожиточный минимум

Экономист обратил внимание на разные цифры у Минсоцполитики и в госбюджете

Три корзины потребителя - экономист рассказал, как считают прожиточный минимум

В программе Кабинета министров предусматривается установление с 1 января 2021 года прожиточного минимума в размере не менее 40% так называемой медианной зарплаты (она может отличаться от средней) за 2020 год. Экономист Олег Пендзин в эфире канала "Украина 24" рассказал, каким образом рассчитывался прожиточный минимум.

"Прожиточный минимум сегодня существует по формуле, которая предложена в 2000 году и формируется из трех корзин: продуктовая, промышленных товаров и услуг. С начала 2000-х было много изменений в обществе, в то же время формула расчета минимума не менялась. Была первая попытка в 2014 году, которую потом активисты оспаривали в судах. Но суть не меняется, на сегодняшний день есть такая формула расчета", - сказал Пендзин.

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Экономист объясняет, что в трех условных корзинах - набор продуктов, которые человек теоретически должен потреблять для обеспечения существования в течение календарного месяца.

"Каждый месяц Минсоцполитики, исходя из фактических цен, вывешивает у себя на сайте фактическую величину прожиточного минимума. Она сегодня составляет где-то 4 200 грн. В то же время в госбюджете каждый год подряд закладывается так называемый "прожиточный минимум" в кавычках, который составляет 2 100-2 200 грн, значительно меньше. Пояснение у Мнифина только одно: на все другое нет денег… Прожиточный минимум должен соответствовать фактической величине", - считает Пендзин.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" экономический эксперт Алексей Дорошенко рассказал, что этим летом украинцам не стоит ожидать традиционного снижения цен на сезонные продукты питания.

Источник Украина 24 Теги экономика Украины продукты прожиточный минимум