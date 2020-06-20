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Экономика полностью остановится - экс-министр об ужесточении карантина в Украине Тимофей Милованов посоветовал властям не бросаться в крайности в вопросе ужесточения карантина

Украина в случае нового ужесточения карантина из-за коронавируса рискует полностью остановить свою экономику.

Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов.

"По оценке Киевской школы экономики, 53,5 млрд долларов – это потери от коронавируса с учетом последствий в будущем. Это примерно треть ВВП... Мы не увидим большого количества смертей прямо сейчас, но если экономика будет падать, мы увидим в будущем, что люди будут жить меньше, будут жить менее качественно, и не смогут инвестировать в развитие своих детей", - заявил экс-министр.

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По мнению Милованова, худшее, что могут сделать украинские власти при вспышке эпидемии - это "снова броситься в крайности и ввести жесткий карантин, который полностью остановит экономику". Он отметил, что жесткие меры можно вводить только в отдельных регионах, но не по всей стране.

"Я за вариант, который в Швеции – за открытый адаптивный карантин. Наши расчеты показывают, что экономические потери в долгосрочном периоде будут очень большими. Наша экономика слаба, и денег на поддержку людей мало, поэтому экономика должна работать", - добавил бывший глава Минэкономики.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24" рассказал, какие факторы влияют на смягчение либо ужесточение карантина в Украине.