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В Польше вырос спрос на заробитчан из Украины – озвучены цифры В связи с кризисом в Украине сотни тысяч безработных ищут работу за границей

Сотни тысяч украинских заробитчан въехали в Польшу после ослабления карантина, их поток растет с каждым месяцем.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" председатель Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"В связи с экономическим кризисом появились сотни тысяч безработных. Это люди, которые понимают, что не могут заработать деньги в Украине, и ищут работу за границей. Спрос на украинских трудовых мигрантов довольно большой. Например, Польша ожидала, что только в мае к ним приедут 480 тыс. трудовых мигрантов. В целом в мае заехало более 100 тыс., и в июне эта цифра приближается к 110 тыс., то есть поток увеличивается", - сообщил он.

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По словам эксперта, мировой кризис оказал влияние на доходы работодателей, потому заробитчанам не следует рассчитывать на большие зарплаты.

"Я надеюсь, что хотя бы зарплаты не будут уменьшаться. Одним из таких признаков того, что зарплаты не будут расти, является обращение Ассоциации работодателей Польши к местному правительству с просьбой не повышать размер минимальной зарплаты, который планировался в 2021 году. Главная задача предпринимателей - сохранить рабочие места, а со временем зарплаты будут повышаться вместе с ростом экономики", - отметил Воскобойник.

Напомним, ранее эксперт международного кадрового портала Юлия Дрожжина в эфире канала "Украина 24" рассказала о ситуации на рынке труда за рубежом. Она озвучила профессии, пользующиеся наибольшим спросом, и размер зарплат, на которые могут рассчитывать работники.