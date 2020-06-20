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Что будет с ценами на хлеб и молоко: в Кабмине прояснили ситуацию Заместитель министра экономики отметил, что Украина проходит "довольно специфический период"

Заместитель министра экономики Тарас Качка в эфире канала "Украина 24" прокомментировал ситуацию с ценами на хлеб и молоко в Украине.

"По большому счету, цена на хлеб будет достаточно стабильной. Те дожди и холод, которые изуродовали мягкую ягоду, спасли урожай зерновых. У нас достаточно неплохие прогнозы. Это такой баланс - было бы меньше дождей в мае, возможно спаслась бы клубника, но было бы меньше пшеницы", - отметил замминистра.

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Относительно цен на молоко Качка заявил, что Украина проходит "довольно специфический период".

"С одной стороны, у нас медленно создается рынок высококачественного сырья, но на самом деле он является более узким, недостаточно широким, поэтому цены на молоко в Украине достаточно высокие по сравнению с другими государствами", - пояснил он.

Напомним, заместитель министра экономики Тарас Качка в эфире канала "Украина 24" также назвал две причины повышения цен на черешню в Украине.