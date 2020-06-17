22:27, Вчера

Кризис в металлургии Украины: последствиями воспользуется Россия Правительство игнорирует призывы металлургов пересмотреть нормы закона №1210

Украинские металлурги заявляют, что повышение Кабмином рентной платы на железную руду приведет к катастрофическим последствиям в отрасли, потере международных рынков и к обесцениванию гривни. Рабочая группа, созданная Офисом президента для решения проблемы, пока никаких успехов не достигла.

Как сообщает в своем сюжете канал "Украина 24", правительство игнорирует призывы металлургов пересмотреть нормы соответствующего закона №1210 и не поднимать ренту на железную руду.

"Сейчас мы будем платить вдвое больше ренты, чем наши российские конкуренты. Это говорит о том, что мы продадим меньше своей продукции и на эти рынки зайдут россияне", - заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

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Металлурги просят отсрочить увеличение ренты на год. Офис президента собрал рабочую группу, чтобы рассмотреть их просьбу, но за 25 дней от требования президента внести правки рабочая группа собиралась лишь дважды.

17 июня за закрытыми дверями группа не приняла поправок по урегулированию ситуаций в сфере, которая приносит государству треть всей валютной выручки и в которой задействованы почти полмиллиона человек.

"Рабочая группа не заработала, сегодня снова были даны обещания, что такая группа будет создана совместно с Минфином и Минэкономики. К большому сожалению, мы видим, что та возможность, которую дал президент - исправить этот законопроект, чтобы он не навредил реальному сектору промышленности - к сожалению, она теряется", - добавил Каленков.

Народный депутат Алексей Гончаренко наработал более сотни поправок в закон, но не верит, что они попадут в ближайшее время в сессионный зал парламента.

"Времени мало, а я не вижу никаких движений по этому закону. Поэтому мне кажется, что больше делается вид, что мы слышим бизнес, а воз и ныне там. Закон начал действовать, и уже начинается его негативное влияние на бизнес", - заявил Гончаренко.

В прошлом году украинские металлурги получили убытков на 31 млрд грн, отрасль работает на 70% мощности и падения не избежать, говорится в сюжете.

Напомним, внефракционный народный депутат Украины Муса Магомедов в эфире канала "Украина 24" заявил, что убытки украинских металлургов только в первом квартале этого года составили 14 млрд грн.