14:48, Сегодня

У России есть стратегический план против Украины: эксперт о газовых войнах Эксперт в сфере энергетики рассказал, как должна реагировать Украина на демонтаж газовых труб

Россия демонтирует трубы, по которым поставлялся газ в Украину. Как это воспринимают в нашей стране, рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире канала "Украина 24".

"Это прогнозируемый шаг России. Это подтверждает только то, что Россия не планирует транспортировать газ через территорию Украины в тех объемах, которые были до 2020 года. Это будут значительно низшие объемы. К 2024 году они предусмотрены на уровне в среднем 50-60 млрд кубометров в год", — сказал он.

По словам эксперта, это стратегический план России — снизить транзитную зависимость от сопредельных стран по поставкам энергоносителей в Европу.

Читайте также: В Кабмине рассказали, как изменятся тарифы на отопление в Украине

"Эти действия были давно запланированы, просто сейчас они реализуются. Украина никак не должна реагировать на это, потому что у Украины есть соответствующий контракт с "Газпромом", где предусмотрено, будет ли Россия транспортировать газ или не будет. Есть там определенное условие: качай или плати. Поэтому Украина останется при своих интересах, обеспеченных этим контрактом. Эти трубы демонтированы на тот объем, который уже был уменьшен. Контракт, который мы имеем с этого года, там объемы транспортировки меньше на 30-40%. Поэтому у России нет необходимости транспортировать те объемы, которые были когда-то", — сказал Омельченко.

Добавим, в январе-мае Газпром экспортировал через ГТС в Европу 20 млрд кубов газа. Это вдвое ниже прошлогодних показателей.