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С яйцами интересная ситуация - экономист о ценах на популярный продукт Экономист рассказал, почему меняются цены на яйца

О том, что происходит с ценами на яйца, рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире канала "Украина 24".

"С яйцами абсолютно интересная ситуация. В январе на одной из винницких птицефабрик был обнаружен птичий грипп, и Европа закрылась от наших яиц и мяса кур. Как следствие на рынок стало поступать достаточно много этой продукции. И цены достаточно сильно пошли вниз", — сказал он.

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По словам эксперта, сейчас цены на этот продукт выходят на европейский уровень.

"Хочу напомнить, что перед пасхальными праздниками хозяйки даже радовались, что цены на яйца вдруг начали падать. После того как возобновились поставки яиц в Европу, цены пошли вверх, возвращаясь к тому уровню, какими они были до января. И сегодня цены на яйца по сути выходят на европейский уровень цен, в котором мы и находимся", — сказал он.

Ранее Пендзин рассказал, когда подешевеют овощи и что будет с ценами на товары промышленной группы.