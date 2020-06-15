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"Огромнейшие риски": экс-министр раскритиковал накопительную систему пенсий Экс-министр Борис Колесников объяснил, какой должна быть пенсионная система в Украине

Надежна ли накопительная система пенсий, рассказал в эфире "Украина 24" Борис Колесников, бывший вице-премьер-министр Украины и министр инфраструктуры.

Так, по его словам, негосударственные пенсионные фонды, ведя операции с огромными суммами вкладчиков, не застрахованы от рисков.

"Риски огромнейшие. Вспомним Украинский агрохолдинг, который вышел на Лондонскую и Варшавскую биржу, в каком состоянии он находится сегодня. Все помнят "Авангард", акции которого продали за миллиард долларов. Две недели назад на Варшавской бирже эта компания стоила 12 млн. А пенсионные фонды Польши и Германии внесли огромные деньги и купили огромные пакеты. То есть польские и немецкие пенсионные фонды за несколько лет потеряли миллионы долларов, и это в странах, где есть верховенство права", — объяснил он.

Колесников считает, что должны быть альтернативы государственной пенсии, однако накопительную систему не считает удачным вариантом.

"Поэтому альтернативы должны быть, в той же Германии три вида пенсий, в том числе от предприятия как награда за лояльность работников. Я думаю, украинские представители крупного бизнеса такую идею бы поддержали. Но при нынешнем состоянии дел в Украине это (накопительная система — ред.) похоже на авантюру и подвергнет риску средства целых поколений", — сказал он.

Ранее замглавы Пенсионного фонда Ирина Ковпашко рассказала об изменениях сроков обращения за начислением пенсии.