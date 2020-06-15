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Устроиться на сезонную работу: юрист назвала четыре важных условия при оформлении Как составлять трудовой договор и чем сезонная работа отличается от постоянной

В Украине активным спросом пользуются вакансии сезонного заработка, где можно подзаработать за лето. Чем отличаются сезонные работы от постоянных, рассказала в эфире "Украина 24" Светлана Кожушко, эксперт по вопросам трудового права.

"Этот вопрос волнует почти всех в связи с экономической ситуацией. Сезонная работа носит временный характер и в соответствии с действующим законодательством она не может превышать 6 месяцев. Нет никакой особой разницы между постоянной и сезонной работой в процессе оформления трудовых отношений, трудовой деятельности, обеспечения гарантий государства и так далее. Единственное отличие - это срок. Когда принимают работника, его обязаны предупредить о сроках работы и составить соответствующий трудовой договор. К слову, после окончания этой работы можно становиться на учет для получения помощи по безработице", — рассказала она.

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Эксперт подчеркнула еще один аспект: к сезонным работникам не применяется испытательный срок. Они принимаются на работу с первого дня. Она рассказала, на что нужно обратить внимание при подписании трудового договора на сезонную работу.

"Это четыре основных условия. Во-первых, место работы; должность и функции, которые выполняет работник. Рабочее время должно быть четко обозначено. И уровень заработной платы. Бывает по-разному, но лучше, чтобы это было на случай, если придется обращаться в суд", — сказала она.

При этом эксперт отметила, что очень многие работают на сезонных работах "втемную".

Напомним, в Украине во время карантина из-за коронавируса количество вакансий на рынке труда уменьшилось вдвое.