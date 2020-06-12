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Украина находится в тисках — советник Зеленского Экономист рассказал, почему Украина получила кредит от МВФ по программе stand by

МВФ обнародовал текст меморандума о новой программе сотрудничества с Украиной. О чем он говорит, рассказал советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире канала "Украина 24".

"Кредит всегда имеет две основные характеристики — он платный и возвратный. Нужно помнить, что Украина находится в очень тяжелой ситуации. Мы фактически находимся в двусторонних тисках. С одной стороны, развивается мировой экономический кризис, с другой стороны — коронакризис. Все это не дает возможности выполнить бюджет государства на старых параметрах. Вы помните, что бюджет предусматривал дефицит на уровне 2,5% ВВП, но на фоне двух кризисов дефицит был увеличен до 7,5%", — сказал он.

Эксперт рассказал, что многие страны сейчас пытаются получить кредиты из внешних источников.

"По факту, все пытались найти дешевый денежный ресурс, которым является МВФ. Более чем 100 стран подались на программы на сотрудничество, около 60 получили подтверждение того, что с ними будут рассматриваться программы. Но МВФ — это тоже не бездонная бочка, поэтому в Вашингтоне было принято решение, что единственная форма сотрудничества сейчас, — это stand by", — сказал он.

Устенко рассказал, на что пойдут деньги от МВФ.

"Выделенные пять млрд долларов будут использованы частично на покрытие дефицита государственного бюджета, частично войдут в золотовалютный резерв. Этот денежный ресурс может помочь пережить тяжелые времена, но он не отменяет глобальных задач, которые стоят перед Украиной. Необходимо вернуть страну на восстановительную траекторию", — сказал он.

Напомним, 10 июня Совет директоров Международного валютного фонда принял решение о создании для Украины новой 18-месячной программы Stand-by. Общий объем программы — $5 млрд. Первый транш в размере $2,1 должен поступить в Украину 11-12 июня.