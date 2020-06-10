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В Кабмине рассказали, как изменятся тарифы на отопление в Украине Министр финансов объяснил разницу между рыночными ценами на газ и тарифами в Украине

Тарифы на отопление в Украине в новом сезоне будут снижены благодаря падению цен на энергоносители на мировых рынках.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" министр финансов Украины Сергей Марченко.

"На сегодня действует регулированная цена 6200 (грн за 1 000 куб. м газа – ред.) по состоянию на декабрь 2019 года, на начало отопительного сезона. Ниже цены на нидерландском рыночном хабе TTF, где мы покупаем газ за 2275 грн. По форвардным контрактам мы ожидаем, что эта цена не увеличится", - отметил Марченко.

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По словам министра, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), до 1 августа примет решение по тарифам на отопительный сезон.

"В середине отопительного сезона никто не будет пересматривать тарифы. Сейчас есть все основания считать, что тарифы на отопление будут снижены. Точка", - подчеркнул он.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире канала "Украина 24" заявил, что цены на отопление в Украине выше рыночных.