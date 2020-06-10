18:39, Сегодня

Клубника и черешня в Украине подорожали - в Минэкономики объяснили причины Период дождей и холодов негативно повлиял на урожай

Высокие цены на черешню и клубнику в Украине в разгар сезона являются следствием плохого урожая ягодных культур.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

"По мягкой ягоде у нас был консенсус с профильной ассоциацией ягод. Они говорят, и это совпадает с нашим пониманием, что период дождей и холодной погоды, который спас урожай зерновых после засухи ранней весны и зимы, к сожалению, негативно ударил по урожаю мягкой ягоды. Поэтому предложение маленькое, а цена достаточно большая. Хотя тенденция к уменьшению вполне высокая", - отметил чиновник.

По его словам, в этом году "предложение клубники и черешни меньше, чем урожай, который мы имеем".

Читайте также: Цены на овощи и ягоды скоро изменятся - экономист

Напомним, заместитель министра экономики Тарас Качка в эфире канала "Украина 24" также рассказал, что Украина обеспечивает свои основные потребности в овощах, однако почти весь картофель на полках магазинов - иностранного производства.