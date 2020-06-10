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Помощь МВФ Украине - Шмыгаль развеял опасения Украина как государство заинтересовано в соблюдении условий Фонда, отметил премьер

Международный валютный фонд не будет выдвигать Украине каких-либо дополнительных требований относительно получения второго транша помощи.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Новых условий для получения второго транша не будет. Все условия уже прописаны в существующем меморандуме. Они довольно просты для Украины, но важны: это борьба с коррупцией, сбалансированная политика в экономике и в бюджетной сфере, параметры дефицита госбюджета, параметры инфляции. Все эти вещи параметрально прописаны", - отметил Шмыгаль.

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Премьер подчеркнул, что в выполнении этих требований заинтересована прежде всего Украина, а не МВФ.

"Украина как государство заинтересовано в соблюдении прописанных в меморандуме условий - несложных условий, которые не требуют изменений в законодательство, структурных реформ, а требуют простых и понятных для каждого из нас направлений движения", - уточнил он.

Отметим, что 9 июня совет директоров МВФ официально утвердил программу сотрудничества с Украиной. Общая сумма помощи Украине осталась неизменной - 5 млрд долларов в течение 18 месяцев. Первый транш составил 2,1 млрд долларов.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире канала "Украина 24" также рассказал, что МВФ не выдвигал Украине условий относительно повышения коммунальных тарифов для населения.