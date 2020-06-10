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МВФ и тарифы: Шмыгаль сделал приятный для украинцев прогноз Фонд не ждет от Украины повышения цен на газ

Украинцы в следующем отопительном сезоне могут меньше заплатить за коммунальные услуги.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом нет жестких требований по конкретным вещам, в частности, повышению коммунальных тарифов в Украине.

"Есть прописанные дорожные карты тех шагов, которые нужны Украине - антикоррупционные вещи, взвешенная денежная бюджетная политика. Относительно каких-то изменений цен и тарифов - это тоже не прописано. Оно и не может быть прописано, это внутреннее дело Украины", - сказал глава правительства.

В то же время Шмыгаль отметил, что в Украине цены на электричество, газ и отопление рыночные.

"В тарифах на отопление все еще цена на газ заложена, например, 6500 гривен. По факту, рыночная цена газа сегодня составляет 3200, и не видно перспектив ее значительного роста. Почему украинцы в следующем отопительном сезоне должны переплачивать за отопление, если в тарифах заложено 6500 грн за газ? Здесь возникает вопрос в том, чтобы мы ставили справедливую цену. Если цена падает, то она должна падать и для населения в том числе и в тарифе на отопление", - подчеркнул он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире канала "Украина 24" также рассказал подробности выделения Украине помощи МВФ в 5 млрд долларов.