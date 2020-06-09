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Стоит ли покупать доллары: экономист дал неожиданный совет украинцам Эксперт также объяснил, с чем связано небольшое укрепление гривни

Курс доллара в Украине в ближайшие месяцы останется стабильным. Украинцы, которые хотят заработать на курсах валют, могут перевести доллары в гривневые депозиты.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал экономист, член Экспертной платформы Нацбанка Украины Андрей Блинов.

На вопрос, нужно ли украинцам сейчас покупать доллары, Блинов ответил:

"С точки зрения финансовой выгоды, если есть тысяча долларов сбережений и не нужно их тратить в ближайшее время, есть смысл их продать и положить на депозит, на мое экономическоее усмотрение... Продать доллары, и гривни положить на депозитный счет - это выгоднее".

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Эксперт заявил, что небольшое укрепление гривни, которое наблюдалось в последнее время, связано с тем, "что до сих пор продолжает оставаться достаточно скверной ситуация с импортом".

"Импорт упал на 30-40% по большому количеству наименований. Из-за этого большого спроса на валюту в ближайшие месяцы нет", - отметил экономист.

Напомним, ранее экономист Олег Пендзин в эфире канала "Украина 24" озвучил прогноз стоимости доллара до конца 2020 года.