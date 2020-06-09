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Как карантин повлияет на цены на продукты - озвучен прогноз Продовольствия в новом году будет меньше, считает Олег Пендзин

Цены на продукты питания в Украине вырастут до конца года, поскольку из-за карантина ожидается меньший урожай.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал экономист Олег Пендзин.

"Когда карантин закончится, в странах, которые вернутся на рынок, спрос возрастет. Мы с вами зайдем в новый маркетинговый год аграрный, который начинается в августе. Будем анализировать цены нового урожая. Там ситуация будет хуже. Мир не так хорошо отсажался, как должен бы это сделать в связи с карантином. Продовольствия в новом маркетинговом году будет меньше, количество голодающих, объективно, увеличится. Цены на продукты питания вырастут", - отметил Педзин.

По словам эксперта, это будет касаться и украинских реалий.

"Мы ожидаем роста цен на продовольствие в конце этого года", - подчеркнул он.

В то же время, экономист выразил убеждение, что Украина в этом году "однозначно будет с хлебом".

Напомним, ранее президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Иван Томич в эфире канала "Украина 24" рассказал, каким будет урожай овощей и фруктов, а также как изменятся цены на них.