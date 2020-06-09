16:06, Сегодня

Цены на овощи и ягоды скоро изменятся — экономист Что будет происходить на рынке украинских овощей и фруктов

Что будет со стоимостью овощей и фруктов этим летом, рассказал эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире канала "Украина 24".

"Ситуация на рынке улучшается, массово поступают овощи с открытого грунта, и это стало причиной снижения цен. Они будут и дальше снижаться. Более того, я думаю, мы входим в этап низких цен, который продлится до конца июля. Сейчас все, у кого есть желание, могут купить украинские овощи", — сказал он.

Эксперт отметил, что несмотря на довольно дорогие ягоды, ситуация с ними тоже вскоре улучшится.

"Из-за того, что была холодная весна, много дождей и мало солнца, пока что ягод не так много, но в связи с потеплением мы увидим удешевление клубники и косточковых. Я думаю, цены начнут снижаться во второй-третьей декаде июня. И клубника будет по 60-65 гривен за кило", — сказал он.

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