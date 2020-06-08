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Украинцы не почувствуют подорожания из-за RAB-тарифов — эксперт Специалист в сфере энергетики назвал позитивные и негативные последствия введения стимулирующих тарифов для потребителей

Нацкомиссия по государственному регулированию по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг планирует в ближайшее время начать гражданские слушания по проекту перехода на стимулирующие тарифы, или так называемые RAB-тарифы. Зачем они нужны, рассказал глава общественной организации "Умные электросети Украины" Александр Визир в эфире канала "Украина 24".

"Во-первых, у нас огромный износ сетей. Во-вторых, правительство планирует приватизировать шесть государственных облэнерго, и стимулирующий тариф увеличит их стоимость в разы", — сказал он.

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Эксперт назвал позитивные и негативные стороны RAB-тарифа для потребителей.

"Позитив — это однозначное улучшение качества распределения электроэнергии. Меньше отключений, перепадов тока, сломанных сетей и выхода из строя электроприборов. Для бизнеса это улучшение возможности обеспечение подключений, дешевле и быстрее, чем сейчас. Что до негатива: RAB-тарифы очень демонизированы в Украине. Нужно отметить, что в платежке промышленности стоимость распределения составляет около 20%. Если увеличится тариф, то увеличатся только эти 20%. Мы подсчитали, что розничная цена может вырасти до 10%. То есть конечная платежка может увеличиться максимум на эти 10%. Как это скажется на товарах в потребительской корзине? Изучив, сколько в этой корзине приходится на долю электроэнергии и ее распределения, мы обнаружили, что на самом деле в батоне при введении RAB-тарифа его цена увеличится на 2,3%, кг сахара на 3,3%, масла на 0,5%. Среднестатистический украинец тратит на электроэнергию 1% потребительской корзины", — рассказал он.

Эксперт объяснил, что тариф приводит к определенному росту конечной стоимости электроэнергии до определенного момента. А потом в среднесрочной перспективе он приводит к тому, что стоимость распределения уменьшается. Кроме того, при модернизации сетей уменьшаются потери электроэнергии, за которые потребитель и так платит.

"Мы будем платить за то, что потребили, а не то, что потеряно из-за плохих сетей. За качественную услугу и с пониманием того, что завтра телевизор не сгорит, мы не останемся без электричества. Мы будем платить за надежность", — подчеркнул эксперт.

Напомним, RАВ-тарифы — это тарифы, в которых определенная доля прибыли идет на обновление инфраструктуры. Она будет установлена в зависимости от стоимости активов распределительной компании. По задумке НКРЭКУ, такие тарифы должны поощрять владельцев облэнерго обновлять инфраструктуру, отсюда другое их название — стимулирующие.