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Мы съедаем наше будущее — экс-премьер описал ситуацию в экономике Бывший премьер рассказал, почему в Пенсионном фонде проблемы с деньгами

Деньги на развитие Украины уходят вместо этого на социальные программы. Об этом заявил бывший премьер-министр и министр обороны Юрий Ехануров в эфире канала "Украина 24".

"У нас нет денег на развитие, все деньги съедаются социальными программами. В 2004 году премьер Янукович накануне выборов президента принял решение за счет бюджета выплатить серьезные деньги пенсионерам. И потом уже следующие правительства не могли забрать эти деньги, а у Пенсионного фонда этих денег нет. Пенсионная реформа, которая намечалась в 2003 году, были приняты все законы, — это было принято и ничего не было сделано", — сказал он.

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Ехануров назвал, сколько денег из бюджета идет на соцвыплаты.

"Сейчас все то же будут повторять на новом витке - накопительная система и т.д. Сегодня 50% пенсионных выплат идут за счет бюджета и 50% — за счет ПФ. Просто беда, мы съедаем наше будущее", — заявил политик.

Ранее заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Татьяна Сальникова в эфире телеканала "Украина 24" рассказала о трех уровнях пенсионной системы.