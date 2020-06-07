14:22, Сегодня

Мало клубники и ранних овощей — эксперт рассказал, какими будут урожай и цены Президент ассоциации фермеров и землевладельцев рассказал, какие культуры пострадали от непогоды больше всего

Каким будет урожай овощей и фруктов, а также как изменятся цены на них, рассказал президент ассоциации фермеров и землевладельцев Иван Томич в эфире канала "Украина 24".

"Ранние овощи и косточковые в сложной ситуации, урожай мизерный. Что касается клубники — ситуация однозначна. Засуха, морозы, ливни — за счет этого плохой урожай, и не нужно ждать хорошего урожая поздних и средних сортов, не нужно ожидать дешевого продукта. По косточковым, к сожалению, будет импорт в связи с тем, что ситуация будет подобная," — рассказал он.

По словам эксперта, из-за погоды пострадали и овощи, однако картофель к осени подешевеет.

"Что касается ранних овощей, помидоров, огурцов, это также связано в первую очередь с погодной ситуацией. Из обнадеживающего могу сказать, что после 2019 года, когда мы картофель импортировали из многих стран, и цены были космические, на картофель в этом году цены будут на 40-50% ниже осенью. По поздним культурам, борщевому набору пока рано прогнозировать. По зерновым ситуация известна — урожай пшеницы будет на 25% меньше", — сказал он.

Ранее эксперт Алекс Лисситса прогнозировал, что в этом году сельское хозяйство будет убыточным.