19:35, Сегодня

Что будет с курсом доллара - банкир дал прогноз на неделю На ситуацию на валютном рынке существенно повлиял кредит МВФ

Курс доллара в Украине в ближайшую неделю останется стабильным, новый кредит Международного валютного фонда сделал невозможными резкие скачки гривни.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. На вопрос, как будет колебаться курс, банкир ответил:

"Ничего не изменится. Нет ничего, что бы существенно влияло на гривню. Транш уже начал влиять в тот момент, когда сказали, что он предполагается. Разве что упадет астроид или начнется давление на Национальный банк – тогда будет влияние. Сейчас деньги транша пойдут Минфину, в бюджет, на валютный рынок это не выйдет".

По словам Фурсы, паника на валютном рынке наблюдалась, когда еще было неизвестно, будет ли транш МВФ.

Напомним, ранее экономист Олег Пендзин в эфире канала "Украина 24" озвучил прогноз стоимости доллара до конца 2020 года.