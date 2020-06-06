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Как выросла безработица из-за карантина - озвучены шокирующие цифры В отдельных отраслях дефицит рабочих мест очень большой

В Украине во время карантина из-за коронавируса количество вакансий на рынке труда уменьшилась вдвое.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказала HR-маркетолог портала поиска работы Александра Летова.

"С начала карантина всех вакансий стало меньше почти в два раза. Рынок становится рынком работодателя. Если взять данные за 4 июня 2019 года, у нас было 51 280 новых вакансий, размещенных за неделю, и 52 000 новых резюме. Цифры были почти одинаковые", - рассказала Летова.

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По ее данным, в конце мая - начале июня этого года за неделю поисковики разместили 87 904 резюме, а работодатели - лишь 27 639 вакансий. Таким образом, в среднем по Украине во всех сферах больше, чем три претендента на одно рабочее место. В отдельных местах и ​​отраслях дефицит рабочих мест еще больше.

Напомним, ранее экс-министр экономики Тимофей Милованов в эфире канала "Украина 24" оценил количество безработных в Украине в 1,5 млн человек.