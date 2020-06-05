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У Зеленского развеяли тревожный слух насчет меморандума с МВФ У президента не видят в документе проблемных зон

Проект меморандума Украины с Международным валютным фондом о кредите на 5 млрд долларов, опубликованный рядом украинских СМИ, не соответствует действительности.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко.

"Меморандум с Международным валютным фондом до вынесения на совет директоров не публикуется. Эта практика существует не только по Украине, но и по всем остальным странам. Ориентируйтесь на то, что вчера сказал министр финансов - объем программы, которая заходит в Украину, 5 млрд долларов. Первый транш, по словам нашего министра финансов, 2,1 млрд долларов. А в меморандуме, который ходит на просторах интернета – 1,9 млрд долларов", - сказал Устенко.

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Советник президента, комментируя слухи вокруг меморандума с МВФ, отметил, что "какие-то странные вещи прокручивались".

"9 июня будет заседание совета директоров, мы с вами получим полное понимание того, что есть в этом меморандуме. Я не вижу в нем каких-то проблемных зон. Мы берем деньги в кредит. Понятно, что тот, кто берет деньги в кредит, хочет быть уверен в том, что знает мельчайшие детали. Да, он засовывает свой нос в самые мелкие вопросы, это тоже правда. Это неприятно, это вызывает чувство отторжения. Но тогда давайте жить по средствам, быть богатой растущей экономикой. Тогда не придется работать ни с МВФ, ни с кем-то из финансовых институций", - заявил он.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский обнародовал якобы проект меморандума Украины и МВФ. В документе предусматривается повышение коммунальных тарифов и пенсионного возраста для украинцев. Нардеп заявил, что меморандум приведет к полной потере субъектности Украины.

Напомним, инвестиционный банкир Тарас Козак в эфире канала "Украина 24" рассказал, как Украина потратит деньги от МВФ.