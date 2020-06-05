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Потенциал Украины растет — эксперт о пересмотре Соглашения с ЕС Президент торгово-промышленной палаты Украины объяснил, из сего состоит украинский экспорт и почему важен европейский рынок

В Украине заговорили о пересмотре условий Соглашения об ассоциации с ЕС. Это возможно через пять лет после подписания документа. Почему Украине необходим этот пересмотр, рассказал президент торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков в эфире канала "Украина 24".

В частности, он объяснил, из чего состоит украинский экспорт, квоты на который хотят пересмотреть в рамках Соглашения.

"Экспортный потенциал Украины в последние годы растет. Только в прошлом году он вырос более чем на 11%. Конечно, сегодняшняя ситуация приостановила рост, за последние четыре месяца рост уменьшился на 1,5%. Но мы видим, что украинский экспорт имеет все возможности для роста. На 15% наших самых важных стран-партнеров приходится почти 85% нашего экспорта. А на 10 главных экспортных товаров — 74% нашего экспорта. Это говорит об узости экспортного бизнеса, но есть важные примеры того, что наш бизнес ищет новые ниши", — сказал он.

Эксперт рассказал, из чего состоит украинский экспорт.

"Мы, к сожалению, в основном обеспечиваем сырьевой экспорт. Это аграрный сектор, металлургия, минеральное сырье. Но есть и машиностроение 11%. К сожалению, больше 70% это все-таки сырье, и мы очень зависим от мировых цен на него. Важно, что увеличивается доля нишевых товаров. Например, улитки — за прошлый год мы поставили почти 400 тонн", — рассказал Чижиков.

Эксперт пояснил, что с момента составления Соглашения об ассоциации с ЕС украинские реалии заметно поменялись, поэтому и нужны изменения.

"Европейский Союз — это очень важный рынок для Украины, это почти 40% товарооборота. Когда мы начинали переговоры с ЕС, это было более 10 лет назад — структура нашего экспорта, производства, да и вся страна были другими. Для нас это очень важно, и об этом говорят не только представители власти, но и крупнейшие бизнес-ассоциации. Это касается не только квот, но и других аспектов нашего взаимодействия. Мы должны понять, что ЕС — это для нас главный экономический рынок, и мы должны чувствовать там себя как дома", — сказал он.

Ранее новый вице-премьер Ольга Стефанишина назвала среди своих задач обновление Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.