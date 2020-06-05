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Транспорт после карантина: эксперт дал невеселый прогноз насчет цен Эксперт в сфере транспорта рассказал, изменятся ли цены на самолеты, поезда и автобусы в ближайшее время

Повысятся ли цены на пассажирские междугородные перевозки, рассказал директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк в эфире канала "Украина 24".

"На первых этапах, как мы видим, цены держатся на прежнем уровне. Главная причина этого в том, что пока нет большого спроса на услуги перевозок. И пока спроса нет, говорить о том, будут ли расти цены, рано. Что касается железной дороги, то было принято политическое решение о том, что тариф на перевозки не будут поднимать. Об этом было заявление министра", — сказал он.

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Эксперт добавил, что межобластные перевозки контролировать сложнее всего — как с точки зрения соблюдения санитарных мер, так и с точки зрения адекватной цены. Поэтому недобросовестные перевозчики могут поднимать цены, сказал Вовк.

"В долгосрочной перспективе мы должны понимать, что все цены вырастут. Это касается и авиаперевозок, и поездов, и маршруток, потому что банально их мощность перевозок снизилась в разы", — добавил эксперт.

Напомним, ранее в эфире "Украина 24" министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что в Украине нельзя повышать тарифы на пассажирские и грузовые перевозки "Укрзализныци" до момента повышения их качества.