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Из-за карантина украинцев атакуют коллекторы — адвокат рассказал, как бороться В связи с карантином очень активно работают микрокредиты

После жесткого карантина в Украине активировались коллекторы, которые требуют возврата долгов по микрокредитам. Как действовать в таких случаях, рассказал адвокат Сергей Войченко в эфире канала "Украина 24".

"В Украине вообще коллекторская деятельность не регулируется, никакого законодательного поля нет. Все коллекторы действуют вне рамок закона. В Уголовном кодексе дана квалификация "принуждение к исполнению гражданско-правовых обязательств", это уголовная ответственность. Поэтому как только вы сталкиваетесь с угрозами, то нужно зафиксировать эти угрозы (записать на диктофон и т.д.) и обратиться в полицию, приложив запись к заявлению. Передача ваших данных нарушает ваши права, по этому поводу тоже можно обращаться к правоохранителям. Банк может официально передать кредит по договору факторинга или цессии, но тогда все обращения идут исключительно через суд. Нет никакой беготни, телефонных звонков и так далее. Нужно запомнить, что коллекторы ничего вам сделать не могут, это только психологическое влияние", — сказал он.

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Адвокат также считает, что нужно законодательно запретить деятельность микрофинансовых организаций.

"Сейчас появилось очень много мелких кредиторов, которые дают деньги под огромные проценты — просто у метро стоят такие киоски. Я бы на месте президента вообще запретил этим мошенникам обирать людей. А в связи с карантином запретил бы на два года всю коллекторскую деятельность. Граждан Украины сейчас загнали в долговую петлю, и они вынуждены идти в эти финансовые организации", — заявил он.

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