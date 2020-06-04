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"Отрасль в глубокой рецессии": депутат о планах власти по металлургии Депутат Муса Магомедов назвал последствия для отрасли, если повысятся ставки

Ренту на добычу железной руды хотят поднять в полтора раза, эксперты говорят, что это навредит всей отрасли. Ситуацию прокомментировал внефракционный народный депутат Муса Магомедов в эфире канала "Украина 24".

"Последствия могут быть достаточно большими. Металлургическая отрасль с октября прошлого года находится в глубокой рецессии, на которую еще наложились последствия COVID-19, и реализация существенно упала везде, во всем мире. Общее снижение порядка 30% на европейских рынках. Это все не может не сказываться на рынке и на конкуренции. Вместо того, чтобы помогать своему производителю, государство накладывают дополнительные пошлины и способности отечественных производителей будут падать", — сказал он.

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Магомедов назвал последствия увеличения ренты для украинских предприятий.

"Будет снижение объемов производства и, соответственно, это повлияет на занятость, количество рабочих мест. Ситуация такова, что невовремя приняли этого решения, так как вместо того, чтобы увеличить поступления в бюджет, они их сократят. Наши производители не будут конкурентны по сравнению с россиянами и казахами", — сказал он.

Напомним, законопроект предусматривает сохранение действующей налоговой базы для ренты на добычу железной руды и увеличение ее ставки с 8,8% до 11-12% в зависимости от цен на руду. Ставка ренты будет составлять 12%, если средняя стоимость железной руды по индексу IODEX 58% FE CFR China, официально определенным мировым информационным агентством Platts, за отчетный период будет составлять 70 и более долларов, а если цена ниже, то ставка будет составлять 11%.