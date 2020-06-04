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Украину ждет расцвет внутреннего туризма - эксперт назвал причину Главред туристического портала считает, что внутренняя туротрасль подготовлена к соблюдению карантинных мер

Главный редактор национального туристического портала Андрей Тычина в эфире канала "Украина 24" рассказал, чего ожидать от внутреннего туризма в Украине.

"Выездной туризм я бы не взялся оценивать, неизвестно, когда возобновится авиасообщение, когда откроются границы, есть предварительные данные, но лучше говорить о внутреннем туризме. Внутренниий туризм ожидает ренессанс именно в связи с тем, что есть ограничения на выезд в другие страны", - сказал Тычина.

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Эксперт напомнил, что из-за коронавируса действуют определенные ограничения, есть общие правила, которые следует соблюдать.

"Туроператоры об этом знают, они только готовятся начать активный сезон, предлагать туристам разные направления. Гостиницы также только что открыли свои двери полноценно для туристов, и думаю, что они ознакомлены с правилами и знают, как в тех условиях работать с туристами", - сказал Тычина.

Отметим, во время рабочей поездки в Хмельницкую область 3 июня президент Владимир Зеленский анонсировал презентацию региональных проектов в области туризма, которые могут быть интересны инвесторам.

Напомним, ранее политолог Олег Саакян в эфире канала "Украина 24" высказал мнение, что представители сферы туризма в Украине не будут в этом году бороться за клиентов.