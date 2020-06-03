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"Только на деньгах МВФ мы далеко не уедем" — депутат предложила решение Депутат Виктория Гриб рассказала о необходимости решить вопрос с зелеными инвесторами

Украине не хватит денег МВФ, поэтому необходимо привлекать инвестиции. Об этом заявила внефракционный народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб в эфире канала "Украина 24".

"Мы видим, что невозможно правительству выполнить все решения без вмешательства президента и СНБО (речь о заседании рабочей группы СНБО по вопросам функционирования энергетической сферы – ред.). Если двигаться хаотично, как мы делали девять месяцев, это приведет не просто к кризису, а к коллапсу. Надеюсь на то, что СНБО сделает все возможное для выполнения антикризисного плана действий", — сказала она.

По словам Гриб, инвесторы зеленой энергетики просят встречи с президентом и обращаются с письмом, на сегодняшний день обязательства со стороны государства не выполняются.

"Мы же понимаем, что сможем в будущем не увидеть инвестиций. А это приведет к дефолту, так как только на деньгах МВФ мы далеко не уедем. Игроки рынка идут навстречу правительству, они готовы на то, чтобы снизить тот тариф, который был для них согласован на несколько лет. Но каждый инвестор хочет иметь гарантии, и как раз пока не могут найти консенсус в этом плане. На 80 млрд гривень (предложенная зелеными инвесторами экономия в течение нескольких лет – ред.) они готовы сегодня пойти навстречу на пользу Украине. Надеюсь, что решим проблемы с инвесторами", — сказала депутат.

Ранее Виктория Гриб в эфире канала "Украина 24" назвала главную причину кризиса в украинской энергетике.