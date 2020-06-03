12:57, Сегодня

Нацбанк выпустил монету 10 гривен: как украинцы оценили новинку - видео Люди рассказали, удобно ли им будет пользоваться новыми монетами

Сегодня НБУ вводит в оборот новую монету 10 гривен, параллельно будут действовать и бумажные купюры. Новая монета будет чуть больше 2-гривневой, ее диаметр 23,5 мм. С одной стороны будет размещен портрет гетмана Ивана Мазепы, с другой - номинал с древнерусским орнаментом. Как воспринимают введение новой монеты Украинцы — в сюжете "Украина 24".

"Будет неудобно, потому что кошелек так сделан, что туда не очень удобно класть эти монеты. 1, 2 гривни… но 10, 20 – думаю, что мне будет некомфортно", — сказала одна из опрошенных на улицах Киева.

Фото: НБУ

"Как по мне, то лучше держать какую-то долгоиграющую железную монету, чем ветхую, рваную купюру, которую иногда и в руки взять противно", — считает мужчина.

Ранее инвестбанкир рассказал о том, может ли национальная валюта ослабиться или укрепиться в ближайшее время.