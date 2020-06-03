Пенсия может перейти по наследству: банкир назвал условие

Накопительная пенсия может перейти по наследству. Об этом рассказал инвестиционный банкир Тарас Козак в эфире канала "Украина 24".

"Риски (при внедрении накопительной пенсионной системы – ред.) есть, но надо их уменьшить, а не ставить за основу для запрета накопительной системы. Солидарная система, как мы видим, не способна обеспечить пенсионеров более-менее нормальной пенсией, которая сегодня составляет от 2 до 3 тыс. гривень, это смех сквозь слезы", — сказал он.

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Эксперт объяснил плюсы накопительной системы.

"Надо идти путем, которым идет весь мир - это накопительная пенсия, пока гражданин работает, накапливает часть доходов на индивидуальный пенсионный счет. Когда уходит на пенсию - начинает пользоваться этими средствами. Если вдруг гражданин не дожил, то, в отличие от солидарной пенсии, которая исчезает, эти средства переходят по наследству.

Кроме социальной стороны это еще и финансовый ресурс, потому что накопительные средства – это так называемые длинные деньги, которые десятилетиями будут работать на экономику Украины, это огромные деньги, миллиарды гривен", — сказал он.