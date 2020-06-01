18:17, Сегодня

Курс доллара в Украине: экономист дал прогноз до конца года У Нацбанка хватает валютных резервов, отметил Олег Пендзин

В Украине курс доллара до конца 2020 года будет держаться в рамках 27-28 грн за доллар.

Такой прогноз в эфире канала "Украина 24" озвучил экономист Олег Пендзин.

Комментируя получение Украиной нового транша кредита от Международного валютного фонда, экономист отметил:

"Я бы не связывал на сегодняшний момент динамику курса с приходом транша. Да, частично он пойдет в резервы Национального банка Украины, частично пойдет на покрытие дефицита государственного бюджета. Но на сегодняшний момент это не те деньги, во имя которых что-то изменится на валютном рынке".

Читайте также Будет ли девальвация - банкир спрогнозировал ближайший курс гривни

Пендзин заметил, что валютных резервов Национального банка сегодня достаточно.

"Думаю, что Нацбанк будет держать курс в тех коридорах, которые есть сегодня. 27-28 грн за доллар - это максимальный коридор до конца года", - заявил он.

Напомним, заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова рассказала в эфире канала "Украина 24", стоит ли в Украине после снятия карантина ожидать резких колебаний курса доллара.