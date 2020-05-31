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Антикризисная программа Кабмина опасна для Украины — экономист дал пояснение Эксперт рассказал, примет ли парламент программу правительства по преодолению последствий коронавируса

Рада не примет программу правительства о стимулировании экономики для преодоления негативных последствий, вызванных COVID-19. Такое мнение озвучил инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире канала "Украина 24".

"Программу правительства Верховная Рада вряд ли утвердит, его программу все воспринимают довольно негативно. В общем, пока правительство не очень помогало, скорее бизнесу помогало то, что у нас карантин в очень light-версии по сравнению с европейским", — сказал он.

Эксперт считает, что эта программа может пойти не на пользу Украине.

"Меня лично очень пугают тезисы об экономическом национализме, потому что им скрывают вещи, которые очень вредят экономике. Протекционизм всегда вредит любой экономике, которая его применяет, потому что, с одной стороны, это повышает цены, с другой стороны, если вы для каких-то стран вводите ограничения, то другие страны вводят ограничения в отношении вас. Как результат, уже страдает ваш экспорт", — сказал он.

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Ранее политолог заявил в эфире канала "Украина 24", что страна для спасения экономики должна проводить политику экономического национализма, которая предусматривает поддержку отечественного производителя.