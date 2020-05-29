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Стрельба в Броварах: экономист рассказал о причинах "войн перевозчиков" Эксперт рассказал о финансовых потоках у нелегальных перевозчиков и о борьбе за рынок

Ситуацию с переделом рынка перевозок в Броварах, которая вылилась в массовую стрельбу утром 29 мая, прокомментировал экономический эксперт Виктор Скаршевский в эфире канала "Украина 24".

"Рынок перевозок — это огромное количество неконтролируемых наличных денег. Естественно, идет борьба за контроль над этими финансовыми потоками. Так как два месяца был карантин и транспортные перевозки были запрещены, перевозчики изголодались и решили более активно заняться переделом рынка", — сказал он.

Эксперт рассказал, что проблема с частными перевозчиками тянется еще с 90-х годов, и никто ее не пытается изменить.

"Спрос на нелегальных перевозчиков есть только тогда, когда легальные не удовлетворяют потребностей людей. Необходимо развивать коммунальный транспорт и максимально отстранить наличные деньги от перевозчиков. Когда в 1994-1995 году появились маршрутки, я думал, это временно, года 3-4, пока не восстановится экономика и пока не профинансируют нормальный городской транспорт. Но все пошло по другому сценарию. Нужны не убитые маршрутки, а нормальные автобусы, необязательно иностранного производства. У нас есть автобусные заводы, госзаказ надо размещать, производить их. Это долгий процесс, вопрос не решался последние 20 лет. Но и оставлять так тоже нельзя", — сказал он.

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Причиной сложившейся ситуации Скаршевский назвал то, что местные власти правоохранители не работают над этой проблемой должным образом.

"Перевозчики не платят налоги, а если и платят, то чисто символически, так как наличность сложно проконтролировать. А контроль необходим. Все знают, что есть нелегалы, понимают, какие там суммы крутятся, и почему власти закрывают на это глаза. Здесь должна еще сработать и система соблюдения правопорядка. Если правоохранители и дальше будут закрывать глаза, то какие правила ни вводите, все равно будут нелегальные перевозки", — сказал он.

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Напомним, 29 мая утром произошла стрельба в Броварах при участии лиц, которые занимаются пассажирскими перевозками. Полиция изъяла около десятка единиц оружия, 11 человек задержаны. Также в Нацполиции разыскивают автомобили, которые скрылись с места происшествия.