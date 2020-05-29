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В Украине хотят отремонтировать сотни мостов: "Укравтодор" сообщил детали В "Укравтодоре" назвали количество аварийных мостов в Украине, которые требуют капитального ремонта

В "Укравтодоре" заявили, что 10 тысяч мостов в Украине требуют ремонта. В связи с этим обнародована Национальная программа восстановления мостов, на которую требуется почти 30 млрд гривень. Подробности рассказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков в эфире канала "Украина 24".

"У нас основные мосты строились в 60-х годах. Сейчас срок их эксплуатации заканчивается, и каждый год количество аварийных мостов прибавляется. Фокус нашей программы - это примерно 1,5 тысячи мостов, которые могут рухнуть, как недавно в Никополе. Их нужно реконструировать в ближайшие 5 лет. Когда мы говорим о финансировании в 30 млрд на эти 1,5 тысячи мостов, мы не учитываем внеклассовые мосты (Запорожский мост, строительство нового моста в Кременчуге, строительство нового моста в Николаеве). Есть пять категорий оценки состояния мостов. Самые опасные — аварийные мосты. Мы будем двигаться по этой классификации. Идея в том, чтобы отремонтировать сначала эти мосты", — сказал он.

Также Кубраков рассказал о планах по ремонту мостов на ближайший год.

"Мы утверждаем совершенно новую программу, она будет требовать отдельного финансирования. Но даже в рамках этого года мы планируем сделать капремонт или реконструкцию 73 мостов. Также мы начинаем оглашать процедуры по 30 мостам, на которые есть проектная документация. Для сравнения, за предыдущие 10 лет было капитально отремонтировано 300 мостов, а сейчас за 1 год 100 мостов", — рассказал глава "Укравтодора".

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