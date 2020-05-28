20:25, Сегодня

"Будут небольшие качели": экономист дал прогноз о курсе доллара Экономист Олег Пендзин рассказал, на каком уровне НБУ будет удерживать курс валют

Какого курса доллара по отношению к гривне следует ожидать украинцам в ближайшее время, рассказал экономист Олег Пендзин в эфире канала "Украина 24".

"НБУ будет держать доллар где-то в коридоре от 27 до 28 гривен за доллар. Этот процесс будет непоследовательным, мы будем видеть небольшие качели", — сказал он.

Экономист рассказал, что влияет на политику НБУ.

"Политика Национального банка достаточно серьезно зависит от динамики заимствований и от того, какие выплаты осуществляются Министерством финансов по государственным облигациям", — сказал он.

Ранее банкир Игорь Львов рассказывал, каких процентов по кредитам ждать украинцам в ближайшие полгода.