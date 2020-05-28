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Подорожают продукты и проезд - юрист предостерег Украину от опасного решения Как отразится на украинцах внедрение пошлины, которой требуют производители нефтепродуктов

Украинские производители нефтепродуктов требуют ввести пошлину почти 8,5% на иностранное топливо — дизель и сжиженый газ. Отмечается, что введение пошлин будет способствовать росту внутреннего производства и снижению себестоимости украинских нефтепродуктов. Ситуацию прокомментировала ведущий юрист в сфере международной торговли Анжела Махинова в эфире канала "Украина 24".

"Если введут пошлину на топливо, будет удорожание национального и импортированного продукта. Соответственно, пострадают все, а поскольку продукт специфичный и касается каждого гражданина и предприятия Украины, последствия будут негативными", — рассказала она.

Эксперт рассказала, кто пострадает от этого решения больше всего.

"На внешних рынках я не думаю, что будут какие-то потери. РФ и Беларусь найдут куда продавать свой продукт, потеряет прежде всего Украина, ее предприятия. Будут катастрофические последствия для украинской экономики. Мы это увидим на полках магазинов, потому что все подорожает: продукты, товары, проезд", — сказала она.

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