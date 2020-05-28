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Украина может потерять сельхозотрасль - эксперт рассказал об опасности Президент Украинской зерновой ассоциации прогнозирует удорожание продукции аграриев

В Украине могут ввести импортную пошлину на дизтопливо и сжиженный газ. Инициаторами этого нововведения являются компании "Укртатнафта" и "Укрнафта". Тем не менее, Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономики пока не рассмотрела этот вопрос. В министерстве отметили, что нужна доработка, и рассмотрение будет включено в следующую повестку дня.

Чем введение таких пошлин чревато для аграрного сектора, рассказал президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев в эфире канала "Украина 24".

"Для нас это болезненная тема, мы категорически против таких действий. В то время, когда увеличивается дефицит бюджета, мы не уверены в том, что будет возмещаться НДС за агропродукцию, так еще и нужно поднять стоимость топлива..." - сказал Горбачев.

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По данным президента ассоциации, ежегодно аграрии потребляют около 7 млн тонн дизтоплива.

"На одном поле получается пять-шесть проходов техники, которая работает на дизтопливе, поэтому повышение стоимости даже на 10% приведет к тому, что удорожание сельхозпродукции будет эквивалентно 15-20%, так как в себестоимости зерна стоимость топлива занимает существенную роль", - сказал Горбачев.

Президент зерновой ассоциации считает, что такие действия приведут к потере украинского производителя.

"Мы теряем сельскохозяйственного производителя, так как понижение рентабельности сельского хозяйства ведет к тому, что отрасль может деградировать, то есть деньги не будут реинвестированы, не будут использоваться лучшие технологии, техника", - считает Горбачев.

Напомним, ранее в эфире "Украина 24" экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак рассказал, что украинские фермеры столкнулись с тремя серьезными вызовами, которые угрожают всей аграрной сфере - это кризис, вызванный коронавирусом, засуха и низкие цены на нефть.