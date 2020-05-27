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Украина запустила поезда: эксперт раскритиковал состояние вагонов По данным эксперта по пассажирским перевозкам, пока задействовано около 20% состава "Укрзализныци"

Эксперт по пассажирским перевозкам Александр Красноштан в эфире канала "Украина 24" рассказал о состоянии пассажирских вагонов "Укрзализныци".

"На сегодняшний день анонсирован запуск 14 пар поездов, это около 400 вагонов. Это 20% подвижного состава "Укрзализныци". Всего 2 900 вагонов", - сказал Красноштан.

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По его словам, около половины вагонов не оборудованы для комфортного пользования.

"1 200 вагонов из 2 900 оснащены системой кондиционирования и вакуумного туалета", - сказал эксперт.

С 26 мая "Укрзализниця" начала восстанавливать пассажирское железнодорожное движение в рамках смягчения карантинного режима. Сначала были запущены пять скоростных поездов "Интерсити+", а с 1 июня (очередной этап смягчения карантина) будут ходить еще девять поездов, продажа на билеты уже открыта.

Напомним, ранее в эфире "Украина 24" министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что в Украине нельзя повышать тарифы на пассажирские и грузовые перевозки "Укрзализныци" до момента повышения их качества.