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"Разруха в энергетике": нардеп о протестах шахтеров в Кропивницком Для преодоления кризиса в энергетическом комплексе создан антикризисный штаб

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" задолжала государственному предприятию "ВостГОК" почти 600 млн гривен.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец, комментируя акцию протеста в Кропивницком работников урановых шахт, входящих в состав "ВостГОК".

"585 млн гривен задолжало НАЭК "Энергоатом" перед государственным предприятием "ВостГОК". Этот вопрос мы поднимали неоднократно, он должен сейчас решаться в плоскости Министерства энергетики, НАЭК "Энергоатом", - заявил Волынец.

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Нардеп напомнил, что по инициативе шахтерских профсоюзов в угольной отрасли 25 февраля состоялась встреча шахтеров с президентом Владимиром Зеленским. Было принято решение о создании антикризисного штаба под руководством премьер-министра ради преодоления кризиса в энергетическом комплексе Украины.

"Когда мы провели первое заседание, мы увидели, какая глубина разрухи в энергетике нашего государства. Деструктивные моменты проявились на государственном уровне - поставки электроэнергии в Украину ударили очень сильно по "Энергоатому" и энергетике в целом. Это поставки из страны-агрессора угля, который здесь не нужен, остановка угольных шахт, блоков тепловых электростанций, отключение блоков атомных станций", - рассказал он.

По словам депутата, антикризисный штаб сейчас выходит "на наработку определенных законопроектов".

Отметим, 27 мая на митинг в Кpопивницком вышли шахтеpы трех шахт предприятия "ВостГОК", которые уже два месяца не получают заpаботную плату. Кроме того, на трех шахтах могут отключить электроэнергию из-за долгов "Энергоатома" перед предприятием.

Напомним, ранее экс-премьер-министр Владимир Гройсман в эфире "Украина 24" рассказал о "суперкризисе", с которым столкнулась Украина.