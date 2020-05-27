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Цены на билеты в поездах: эксперт дал печальный прогноз для экономики Директор Центра транспортных стратегий считает, что в этом году убытки "Укрзализныци" будут существенно выше

Директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк в эфире канала "Украина 24" спрогнозировал, будут ли расти цены на пассажирские железнодорожные перевозки после карантинного режима.

"Думаю, что цены на перевозки не поменяются не по рыночной причине, а по причине социальной, потому что все понимают, что сейчас значительное обеднение населения, и идти на такие социально непопулярные шаги, как повышение цен на перевозки, невыгодно", - сказал Вовк.

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По мнению эксперта, "это работа в убыток".

"Более того, к сожалению, заплатить за все это придется экономике, грузоотправителям, потому что можно однозначно прогнозировать, что убытки "Укрзализныци" существенно вырастут в этом году, и в том числе из-за непоступления средств от продажи билетов", - считает эксперт.

По данным Вовка, в этом году сумма убытков от пассажирских перевозок превысит 12 млрд гривень.

Напомним, нардеп от фракции "Батьківщина", член комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил в эфире телеканала "Украина 24", что комитет рассмотрит вопрос о возможности лишения "Укрзализныци" права самостоятельно повышать тарифы на грузовые перевозки.