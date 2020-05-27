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Хорошие новости для украинцев: экономист объяснил, что с инфляцией На показатели инфляции повлияли жесткая монетарная политика НБУ и падение цен на внешних рынках

Экономист Борис Кушнирук в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, почему инфляция в Украине замедлилась до 2,1%.

«Здесь совокупность факторов. С одной стороны, чрезвычайно жесткая монетарная политика центрального банка, причем не только в этом году, а в предыдущие годы», - отметил эксперт.

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Другой причиной, по его словам, является падение цен на сырьевых рынках.

«Цены на топливо, цены на газ, цены на сырьевые продукты, в том числе продукты питания, на внешних рынках упали. На внешних рынках упали цены на многие виды аграрной продукции, поэтому, например, в этом году у нас такой дешевый импорт из-за рубежа, те же сыры, мясные изделия. То есть это позволяет завозить в Украину более дешевую продукцию», - отметил Кушнирук.

Как сообщили ранее в НБУ, потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась с 2,3% в марте до 2,1% в апреле 2020 года.

О том, какой будет в Украине инфляция после карантина, ранее в эфире "Украина 24" рассказала первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.