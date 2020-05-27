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Работа на карантине: эксперт по коммуникациям назвала плюсы и минусы "удаленки" В видеосвязи вы часто видите себя со стороны – это большая нагрузка для людей

Директор по коммуникациям System Capital Management Наталья Емченко в эфире телеканала «Украина 24» рассказала о видеоконференциях во время карантина и необходимости живого контакта на переговорах.

«Карантин научил нас огромным массивным коммуникациям на всевозможных видеоплатформах. Потому что работа не прерывается ни на один день, мы просто все перешли на удаленку. Самое главное, что мы вынесли из этого – что почти все вопросы можно обсуждать заочно. Хотя остаются вопросы безопасности. Но вопрос эффективности этих встреч еще нужно осознать», - отметила Емченко.

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Она сообщила, что появился специальный термин zoom fatigue – усталость от Zoom.

«Это психологический феномен, ученые утверждают, что эта усталость неизбежна при длительных коммуникациях в видеосервисах без личного общения. Это плохо для умственной активности. Ученые рекомендуют не увлекаться. В видеосвязи вы часто видите себя со стороны – это большая нагрузка для людей», - заявила представительница SCM.

Она выразила уверенность, что офлайн останется, что каких-то тектонических сдвигов в культуре общения не случится, хотя часть самых затратных коммуникаций останется онлайн.

«Например, там, где можно не ехать в командировку. Онлайн уже стал привычным, это стало одной из норм, но не единственной. Прямой контакт, по моему мнению, по-прежнему остается самым эффективным способом поиска решений, разрешения конфликтов. Очень сложно достигать консенсуса на расстоянии», - подчеркнула Емченко.

Напомним, ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Юрий Сухов в эфире канала "Украина 24" дал неожиданный совет, как не заболеть коронавирусом.