18:20, Сегодня

Какие товары в Украине подорожают - в Минэкономики дали ответ Правительство выбрало наиболее мягкий способ регулирования цен

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Глущенко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о регулировании цен на товары и о том, на какие товары могут подскочить цены.

«Согласно нашему законодательству, есть несколько способов государственного регулирования цен. Их около семи, один из них - это декларирование цен, это наиболее мягкий способ. Правительство не имело большого желания вмешиваться в рыночные отношения и контролировать эти цены, но за него решил парламент, приняв соответствующий закон, где обязал правительство ввести государственное регулирование. Правительство выбрало наиболее мягкий способ, понимая, что более жесткий будет способствовать появлению дефицита товаров на рынке и т.д.» - отметил Глущенко.

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Он также заявил, что нет риска скачков цен на товары в Украине, несмотря на проблемы бизнеса из-за коронавируса.

«Сезонные колебания цен тем или иным образом всегда происходят, но глобальных изменений не предвидится. Потому что рынок соответствующих товаров довольно насыщен, мы являемся аграрной страной, у нас достаточно много продуктов питания, мы даже можем их экспортировать, поэтому скачков цен, кроме сезонных, не будет», - подчеркнул чиновник.

Напомним, в Украине с 18 мая вступило в силу государственное регулирование цен на некоторые товары. Кабмин будет мониторить цены на такие продукты: мука, сахар, макаронные изделия, молоко, яйца, хлеб, мясо птицы, масло сливочное, крупа гречневая и негазированная вода.

Также под регулирование попадают лекарства, применяемые при лечении коронавируса, дезинфицирующие средства, респираторы и медицинские маски.