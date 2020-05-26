16:29, Сегодня

Пенсионная реформа в Украине - замминистра рассказала, чего уже достигли В накопительной системе человек получает вторую пенсию

Заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Татьяна Сальникова в эфире телеканала «Украина 24» рассказала о трех уровнях пенсионной системы.

Она напомнила, что в 2003 году была проведена пенсионная реформа, которая должна была обеспечить переход от советской солидарной пенсионной системы. Приняли законы, предусматривающие, что в Украине будет три уровня пенсионной системы.

«Первый - солидарный, когда из зарплаты платятся налоги в ПФУ, то, что мы имеем сейчас. Второй уровень - накопительный, когда человек в течение своей трудовой жизни платит на свой счет определенные отчисления, эти средства работают в экономике страны, затем из этих накоплений человек получает так называемую вторую пенсию. Это пока в Украине не заработало», - отметила Сальникова.

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Третий уровень, по ее словам, это добровольное накопительное пенсионное обеспечение.

«Он действует с 2005 года, у нас работают 60 негосударственных пенсионных фондов. Участвуют около 1 млн человек. Они уже накопили около 3 млрд гривен, и уже эти фонды выплатили пенсий более чем на 800 млн грн», - отметила чиновница.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве 20 мая заявил, что Министерство социальной политики в ближайшее время представит проект пенсионной реформы, а также пообещал дополнительные выплаты пенсионерам старше 75 лет.

Политолог Тарас Загородний в эфире канала "Украина 24" назвал главное условие для успеха пенсионной реформы.