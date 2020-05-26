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Доплаты к пенсиям в Украине: в Кабмине сказали, кто сколько получит Размер пенсий украинцев будут подгонять к фактическому прожиточному минимуму

Украина сделала шаг для приближения пенсий к фактическому прожиточному минимуму, приняв решение о доплатах пенсионерам в возрасте 80+ и 75+.

Об этом заявила в эфире канала "Украина 24" заместитель министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции Татьяна Сальникова. По ее словам, доплаты до 500 грн получат 2,6 млн пенсионеров.

"Владимир Зеленский поставил очень четкую задачу, что у нас размер пенсий должен приближаться к фактическому прожиточному минимуму. Первый шаг мы сделали", - отметила она.

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Сальникова напомнила, что с 1 апреля для пенсионеров в возрасте 80+ были введены доплаты в размере до 500 гривен на человека. По ее словам такие же доплаты для людей в возрасте 75+ будут предусмотрены с 2021 года.

"Если первая категория насчитывает около 1,5 млн человек, то второй этап охватит около 1,1 млн человек", - уточнила она.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве 20 мая заявил, что Министерство социальной политики в ближайшее время представит проект пенсионной реформы, а также пообещал дополнительные выплаты пенсионерам старше 75 лет.

Политолог Тарас Загородний в эфире канала "Украина 24" назвал главное условие для успеха пенсионной реформы.