Подходит срок подачи деклараций: адвокат дал советы, как их заполнять

Украинцам до 1 июня необходимо заполнить и подать налоговые декларации. Как правильно заполнять налоговую декларацию, рассказал адвокат Олег Татаров в эфире канала "Украина 24".

"Люди начинают задумываться о заполнении декларации за 1-2 дня до истечения срока подачи. НАПК дает рекомендации, но с ними мало людей ознакомлены, я категорично за то, что к этому надо готовиться. Изменились особенности декларирования разного имущества, банковских счетов, это нужно учитывать. В этом году я бы рекомендовал посмотреть порядок проведения проверки, а на сайте НАПК – разъяснения, как заполнять", — сказал он.

Юрист объяснил, что необходимо указывать в декларации.

"Указать, если есть за границей банковский счет и лицо, которое может им распоряжаться. Движимое имущество – нужно указывать даже то, которым вы не владеете, но пользуетесь, которое может принадлежать членам семьи, знакомым, родственникам. В законодательстве четко определено, кто такие члены семьи, даже если ты разведен и живешь в гражданском браке, ты должен декларировать не только свои доходы, не только своей семьи, но и лица, которое пользуется с тобой совместным бытом. Наличные также надо указывать, проверить доходы свои и семьи — когда-то вы будете покупать имущество либо получать услуги, и вы должны будете указать это в следующий отчетный период, и тогда возникнет вопрос, почему расходы превышают доходы", — рассказал адвокат.