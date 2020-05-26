Аграриев ждет тяжелый год: эксперт назвал главные проблемы

Сельское хозяйство страдает от погодных условий и цен на мировом рынке

Аграриев ждет тяжелый год: эксперт назвал главные проблемы

В этом году сельское хозяйство будет убыточным. Об этом заявил президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса в эфире канала "Украина 24".

"Ситуация критическая, особенно сильно от засухи пострадали южные области, в некоторых регионах не было дождя с ноября. Много проблем в Запорожской области с черешней и другими культурами. Будут проблемы и с кукурузой в тех регионах, где сейчас идут дожди — холодная погода и дожди могут плохо повлиять на урожай. К тому же, цены на мировом рынке на кукурузу низкие, сельское хозяйство может стать убыточным в этом году", — сказал он.

По словам эксперта, помощи от государства в этой ситуации также ждать не приходится.

"К сожалению, Кабинет министров не помогает, больше мешает. Надо хотя бы не мешать и не отбирать у аграриев те ресурсы, которые остались", — заявил он.

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Ранее президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко заявлял, что Украина может потерять экспорт зерна в этом году.

Источник Украина 24 Теги экономика Украины сельское хозяйство