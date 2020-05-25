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Ляшко предложил создать в Кабмине новое министерство Политик заявил, что Украину превращают в страну, торгующую сырьем

В Украине необходимо создать отдельное Министерство промышленной политики, чтобы экспортировать за границу не сырье, а готовую продукцию.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

"Министерство промышленной политики обязательно должно быть. Сегодня в Минэкономики даже нет профильного заместителя министра промышленной политики. Промышленное производство в Украине уничтожено. Превращают Украину в страну, которая торгует сырьем. Надо отдельное министерство, потому что промышленная политика должна быть приоритетом - надо не сырье продавать, а готовую продукцию", - подчеркнул он.

По словам Ляшко, Министерство промполитики должно бороться за рабочие места и за экспортный потенциал украинских экспортно ориентированных предприятий.

"ЕС заградительные пошлины ставит перед нашей продукциией, например, металлургической. На американский рынок мы не можем попасть. Из нас вытягивают только сырьевую продукцию. А почему мы должны быть дойной коровой для кого-то, вместо того чтобы создавать рабочие места в стране, перерабатывать продукцию, зарабатывать валюту и давать людям зарплату", - отметил лидер Радикальной партии.

Как известно, Министерство промышленной политики существовало в Украине с 2012 по 2014 год. Его главной задачей была разработка и реализация государственных программ развития промышленности, определение дальнейших направлений развития промышленного сектора экономики.

В 2014 году ведомство было присоединено к Министерству экономического развития и торговли.

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире "Украина 24" заявил, что у украинской энергетической системы лишь 5% вероятности, что она выживет.